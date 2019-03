Sant’Efisio, un’edizione numero 363 tutta al femminile con l’Alter Nos Raffaella Lostia

I numeri: 205 cavalieri, 20 traccas, 118 Comuni sardi coinvolti, 91 associazioni. Costo totale 500mila euro, spesi dal Comune e dalla Regione

Di: Alessandro Congia

In conferenza stampa i grandi numeri per un’edizione inedita, tutta in rosa: la prima Alter Nos della sagra dell’Isola dedicata al santo martire Guerriero, Efisio, sarà infatti la dipendente della municipalità cagliaritana di palazzo Bacaredda, Raffaella Lostia.

Poi i numeri, tutti di grande richiamo turistico e di fede religiosa, con 205 cavalieri, 20 traccas, 118 Comuni sardi coinvolti e 91 associazioni. Costo totale 500mila euro, spesi dal Comune e dalla Regione.

Alla conferenza stampa, l’assessore alle Attività Produttive, Marzia Cilloccu e il sindaco, Massimo Zedda: dal 1° al 4 maggio 2019, grande festa con i colori e i suoni della Sardegna, con lo stretto coinvolgimento anche dei Comuni di Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Nora.