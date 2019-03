Il nuovo Questore Giuseppina Stellino si insedia a Oristano

Nel 2014 viene nominata Vicario di Nuoro, per poi essere promossa nel 2019 Dirigente Superiore

Di: Redazione Sardegna Live

Nata a Busto Arsizio il 22 settembre 1963, dopo aver conseguito la maturità classica presso il Liceo Azuni di Sassari, si laurea in giurisprudenza nell’ateneo della medesima città entrando nella Polizia di Stato nel 1990 come vincitrice di concorso per Vice Commissario. Svolge il suo primo incarico presso la Squadra Volante della Questura di Milano, per poi affrontare altra esperienza professionale in Roma presso l’Ufficio Ordinamento e Contenzioso del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Successivamente viene assegnata alla Direzione Investigativa Antimafia della capitale ove matura ulteriori importanti esperienze professionali, concludendo il periodo di permanenza in Roma presso l’Ispettorato P.S. Camera dei Deputati, con l’incarico di Responsabile della scorta al Presidente della Camera.

Nel 2003 viene assegnata alla Questura di Sassari dove assume la dirigenza dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, per poi passare a dirigere la Squadra Mobile, portando a termine delicatissime indagini, in particolar modo sul traffico di sostanze stupefacenti e su un caso di sequestro di persona.

Nel 2009, a seguito della promozione a Primo Dirigente, assume la dirigenza della Divisione Polizia Anticrimine di Sassari e successivamente le viene affidato l’incarico di Capo di Gabinetto, ruolo che ricopre fino al 2012, quando viene inviata a Roma quale Vice Consigliere Ministeriale presso il Servizio di Polizia Postale, con specifica competenza sui reati informatici.

Nel 2014 viene nominata Vicario di Nuoro, per poi essere promossa nel 2019 Dirigente Superiore e, con decorrenza 26 marzo 2019, viene nominata Questore di Oristano.