Muore sul lavoro a Villanova Tulo. Il dolore del sindaco: "Roberto era un grande amico"

Tutta la comunità in lutto per la scomparsa del giovane 22enne. Il sindaco: "Lo conoscevo tanto, era un vero amico. Oggi oltre che come istituzione mi sento scosso come persona, difficile commentare"

Di: Giammaria Lavena

Nella voce spezzata del sindaco Alberto Loddo tutto il dolore di un'intera comunità per l'improvvisa e prematura scomparsa di un'amico. Aveva solo 22 anni Roberto Usai, giovane operaio di Villanova Tulo morto questa mattina a seguito di uno sfortunato incidente. Stava lavorando all'interno della ditta di prefabbricati Demuro Srl, gestita da imprenditori di Villanova ma con sede a Isili, in località "Perd'e Quaddu", quando intorno alle 9 si è consumato il dramma.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, della cui ricostruzione si stanno occupando i carabinieri. Un dramma dal quale questa mattina è stato travolto il piccolo centro del Sarcidano, strettosi oggi attorno ai familiari del giovane Roberto. "Non ci sono parole", ha detto a Sardegna Live il primo cittadino, visibilmente scosso.

"Roberto era un ragazzo solare, sempre sorridente: un amico di tutti". Un ragazzo attivo e interattivo, protagonista all'interno della comunità: "Faceva parte del gruppo folk, giocava a calcio con la squadra del paese e faceva parte di un'associazione che si occupa di organizzare eventi e manifestazioni. Sempre presente in mezzo alla gente".

Una famiglia stimatissima: "Lo conoscevo tantissimo. Difficile commentare in questi momenti. Era un amico di famiglia - racconta il sindaco -. Oltre che essere scosso come istituzione sono emotivamente colpito come persona. Ho avuto modo, fra le altre cose, di allenarlo quando giocava con la squadra giovanile del paese".

"Non era un semplice concittadino, ma un vero e proprio amico", sottolinea Loddo. Lutto cittadino in memoria di Roberto "sia oggi che nel giorno dei funerali". In attesa dell'ultimo saluto non resta che il ricordo e il cordoglio per la famiglia che piange un figlio vittima di un infausto destino.

Villanova Tulo piange Roberto Usai, un ragazzo stimato e benvoluto da tutti