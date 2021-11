Villanova Tulo piange Roberto Usai, un ragazzo stimato e benvoluto da tutti

Il sindaco Loddo: “E’ una ingiustizia troppo grande”. La vicinanza alla famiglia dal Presidente del Consiglio Pais: “Di lavoro si deve vivere e non morire”

Di: Roberto Tangianu

Un sentimento di profondo dolore misto a sgomento e incredulità aleggia per le strade e nelle case di Villanova Tulo.

La morte di Roberto Usai, il ventiduenne che ha perso la vita sul posto di lavoro, è un lutto per tutta la comunità del piccolo centro del Sarcidano che si è stretta intorno ai familiari del giovane, straziati da un dramma così violento e improvviso.

Le dinamiche dell’incidente mortale, avvenuto questa mattina in un’azienda che realizza prefabbricati dove il ragazzo lavorava, nella zona Industriale di Isili, sono al vaglio degli inquirenti.

Roberto, amico di tutti, era uno dei componenti del Gruppo Folk Tziu Pitanu di Villanova Tulo, giocava nella squadra di calcio del paese e partecipava attivamente alle iniziative promosse nel paese.

“Morire a 22 anni mentre si sta svolgendo il proprio lavoro è una ingiustizia troppo grande” ha dichiarato il sindaco Alberto Loddo, che ha proclamato il lutto cittadino. “Roberto era un ragazzo stimato e benvoluto da tutti, così come la sua famiglia. Giocava a calcio, era attivo nel gruppo folk del paese, organizzava eventi insieme ad altri amici, era la vita in persona. Per noi è una perdita gravissima. Al padre, alla madre e alla sorella di Roberto rivolgo l'abbraccio di tutta la comunità”.

Anche il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha espresso vicinanza alla famiglia di Roberto Usai.

“La sicurezza sul lavoro costituisce un tema prioritario che necessità l’impegno forte e costante di tutte le Istituzioni, categorie imprenditoriali, forze sindacali e sociali della Regione. Di lavoro si deve vivere e non morire. Alla famiglia dell’operaio deceduto esprimo il mio sentimento di cordoglio, vicinanza e solidarietà”.

È un triste lunedì di novembre quello di oggi, segnato dalla morte di un altro figlio di questa terra che troppo presto ha visto spegnere per sempre i suoi sogni prima ancora che si potessero realizzare.