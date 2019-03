Francesca Ghirra: “Candidata sindaca? Sono onorata di accettare la sfida”. Via alle Primarie per il centro Sinistra

L’annuncio ufficiale è arrivato in queste ore, la rinuncia alla corsa per le Regionali era un ‘paletto’ decisivo per l’attuale assessore all’Urbanistica

Di: Alessandro Congia

Il dietro front come candidata alle Regionali per far posto a Francesco Agus (Campo Progressista Sardegna) era una scelta opportuna, dopo tutto lo si sapeva da parecchio tempo che Francesca Ghirra, attuale assessore all’Urbanistica al Comune di Cagliari avrebbe accettato la sfida come candidata alla guida di palazzo Bacaredda: “Tante persone in questi giorni mi hanno chiesto di partecipare alle primarie delle forze democratiche e progressiste in vista delle elezioni comunali – dice – sono onorata per la stima e l'affetto ricevuti ho deciso di accettare la sfida per la scelta del prossimo candidato sindaco. So bene quanto Cagliari sia cresciuta in questi anni, in cui ho conosciuto da vicino il mondo della cultura, approfondito i temi della pianificazione della città, proposto e attuato soluzioni a problemi grandi e piccoli. Abbiamo dato risposte per l'oggi e individuato strategie per lo sviluppo sociale, culturale ed economico di domani. Credo che i tempi siano maturi per eleggere la prima sindaca della città. Giovedì 21 marzo alle 18 – prosegue Francesca Ghirra - si terrà un'iniziativa pubblica di presentazione della candidatura: l'appuntamento è agli Intrepidi Monelli Centro di Produzione per lo spettacolo in viale Sant’Avendrace. Cagliari ha bisogno di tutta la nostra intelligenza, di tutto il nostro entusiasmo, di tutta la nostra forza”.

Piero Comandini, super votato alle scorse regionali, rimarrà invece in Consiglio Regionale: inizialmente era dato tra i favoriti per il toto-sindaco dopo le dimissioni di Massimo Zedda.