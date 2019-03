Entrano in un bar, immobilizzano il proprietario e portano via l’incasso. E’ caccia ai rapinatori

Le ricerche dei malviventi sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Sanluri

Di: Alessandro Congia

A tarda notte, erano da poco passate le 2.30, tre persone incappucciate si sono introdotte all'interno di un bar in via d'Itria e dopo aver immobilizzato il proprietario, in quel momento intento a fare le pulizie, hanno scassinato 5 slot-machine e sono fuggiti poco dopo con l’incasso della serata.

I malviventi dopo due ore si sono dati alla fuga e il titolare del bar è riuscito a lanciare l’allarme al 112: i Carabinieri hanno poi fatto scattare le ricerche dei rapinatori, mentre sul luogo dell’episodio sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri che provvedevano al sopralluogo. Le indagini sono tuttora in corso per cercare di individuare i responsabili.