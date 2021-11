Maracalagonis. Vigili del fuoco salvano due cani caduti in un canale

Foto

Di: Redazione Sardegna Live

Storia a lieto fine per due cani caduti in un canale di scolo, in località “Ganni” a Maracalagonis.

A soccorrerli gli specialisti i Sommozzatori dei Vigili del fuoco, insieme a una squadra operativa della centrale di viale Marconi. I due cani sono stati recuperati e riaffidati al proprietario.