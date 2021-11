Monserrato. Evade domiciliari: denunciato 19enne

Al controllo dei carabinieri non si sarebbe reso reperibile

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Monserrato i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per evasione dagli arresti domiciliari un 19enne del luogo disoccupato con precedenti denunce a carico.

Questi, nonostante fosse ristretto in casa per ordine della magistratura, in occasione di uno dei tanti controlli svolti dai carabinieri del posto per verificarne la presenza in casa non sarebbe stato rintracciato.

Pertanto è stato riferito alla autorità giudiziaria affinché possa anche valutare se revocargli il beneficio di scontare la pena detentiva in ambito domestico.