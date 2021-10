Perde il controllo dell’auto che si ribalta sulla 554: momenti di paura per il conducente del mezzo

L'uomo è stato ricoverato in ospedale in codice giallo

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di paura sono stati vissuti questa mattina, intorno alle 6:30, dal conducente di un’auto che, percorrendo la Statale 554 in prossimità dello svincolo per il Policlinico, poco prima del ponte Emanuela Loi, ha perso il controllo del mezzo finendo a bordo della carreggiata per impattare poi contro un muretto di cemento e ribaltarsi.

Il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale in ambulanza con un codice giallo.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale presidiando il luogo dell’incidente sino all'arrivo degli agenti della Polizia Locale di Monserrato che di competenza dovranno effettuare gli accertamenti e i rilievi di legge.