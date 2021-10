Incidente SS 125 var: muore il cardiologo Stefano Naccarato

Cinque le auto coinvolte nel sinistro, 4 i feriti e una vittima

Di: Redazione Sardegna Live

Nel terribile incidente avvenuto intorno alle 11:30 di questa mattina, venerdì 29 ottobre, avvenuto all'altezza del distributore di benzina in località Santa Barbara, tra Solanas e Villasimius, ha perso la vita il noto medico chirurgo, cardiologo interventista, Stefano Naccarato, 52enne di Cagliari, residente a Oristano.

Tra i diversi ruoli ricoperti, è stato Dirigente Medico presso U.O. Cardiologia dell’Ospedale di Esine, Dirigiente Medico, incarico a tempo indeterminato, presso SC Cardiologia-Utic Osp. SS Trinità Cagliari, Cardiologo Interventista Consultant presso il Jilin Hearth Hospital di Changchun (Cina), Dirigiente Medico Responsabile Struttura Semplice d’Emodinamica Ospedale San Martino Oristano, Dirigiente Medico, incarico a tempo determinato, presso Emodinamica Ospedale Sacco, Milano.

L’INCIDENTE. Cinque le auto coinvolte nel sinistro sulla nuova statale 125 "Orientale Sarda", tra i quali anche un autocarro, una vittima e 3 i feriti, di 60, 61 e 62 anni. La Golf condotta da Naccarato, per cause non accertate, avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta proprio mentre arrivava un furgone Daily. I due veicoli si sono scontrati. La Golf, dopo una carambola, ha urtato un Doblò e si è ribaltata. Il furgone Daily, invece, è finito contro altre due auto, una Kuga e una Yaris.

Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, la polizia stradale di Cagliari, le ambulanze del 118, l'elisoccorso e il personale dell'Anas. La strada è stata chiusa al traffico e riaperta solo dopo alcune ore. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per Stefano Naccarato non c'è stato nulla da fare, il medico è morto sul colpo. Gli altri feriti sono stati trasportati nei vari ospedali cittadini.