“Ciao Stefano, a Lui la nascita e la crescita dell’emodinamica di Oristano”

I colleghi: “Un valido cardiologo siamo frastornati, ci mancherà”

Di: Redazione Sardegna Live

“Ciao Stefano, un valido cardiologo, un appassionato ed esperto emodinamista. Si deve a Lui la nascita e la crescita dell’emodinamica di Oristano, alla quale continuava a dare un suo contributo in questi momenti di difficoltà. Ci siamo salutati ieri, quando sono uscito dal reparto, era sereno e radioso. Spero lo sia anche ora. Noi, i suoi colleghi siamo frastornati, ci mancherà. Le nostre sentite condoglianze alla madre e famiglia tutta. Cardiologia SST”.

È il messaggio dei colleghi di Stefano Naccarato, 52 anni, medico cardiologo dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, morto nel terribile incidente avvenuto intorno alle 11:30 di questa mattina, venerdì 29 ottobre, all'altezza del distributore di benzina in località Santa Barbara, tra Solanas e Villasimius.

“Con immenso dolore la direzione di ATS Sardegna ha appreso oggi della scomparsa di un medico cardiologo, Stefano Naccarato, dipendente di ATS Sardegna – si legge in una nota dell’Azienda -. Il dott. Naccarato, rimasto vittima di un incidente stradale, prestava attualmente la sua attività preso l'Utic del presidio ospedaliero SS Trinità di Cagliari, dopo aver lavorato per alcuni anni nel servizio di Emodinamica del PO San Martino di Oristano. La direzione di ATS Sardegna esprime le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima e si unisce al dolore dei colleghi dell'ospedale SS Trinità per la perdita di un eccellente professionista e collega”.