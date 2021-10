Mortale sulla ss 125. Vigili del fuoco estraggono feriti da abitacoli

Numerosi i mezzi coinvolti, fra i quali anche un autocarro. Si registrano un decesso e tre feriti gravi

Di: Giammaria Lavena

Squadre dei Vigili del fuoco intervenute per il grave incidente stradale sulla nuova ss 125 var. Sul posto gli uomini del Comando di Cagliari e del Distaccamento di San Vito. Vari i veicoli coinvolti nello schianto che ha provocato il decesso di una persona e a seguito del quale altri tre sono rimasti gravemente feriti.

Alcuni, rimasti incastrati all'interno degli abitacoli delle autovetture coinvolte, sono stati estratti dai vigili. Sul posto ambulanze inviate dal servizio di emergenza del 118.I Vigili del Fuoco congiuntamente ai sanitari stanno operando per soccorrere le persone coinvolte e per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto anche l'elisoccorso carabinieri e la polizia stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge, e Anas per il ripristino della sede stradale