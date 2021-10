Monserrato. Deposito generi alimentari devastato dalle fiamme

Potrebbe trattarsi di un rogo di origine dolosa, indagini in corso

Di: Giammaria Lavena

Questa notte un incendio ha devastato un deposito di generi alimentari a Monserrato, lungo la strada che porta a Sestu. Sono ancora in fase di accertamento le cause del rogo, anche se l'ipotesi più avvalorata è quella dolosa, visto che in zona sono stati messi a segno alcuni furti.

Le fiamme sono divampate intorno alle 4. Immediato l'intervento sul posto di diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, che hanno lavorato fino a questa mattina per domare l'incendio evitando che raggiungesse i capannoni vicini.

Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena e della Stazione di Monserrato, che hanno avviato le indagini sull'episodio. I danni non sono ancora stati quantificati, ma sarebbero ingenti.