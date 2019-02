Cocktail, miscelazioni e sapori, ecco chi sono i Gaudenti di Sardegna: “Sardi nel cuore”

Una nuova ed entusiasmante avventura lavorativa, loro sono Leandro Serra e Sebastiano Rosu

Di: Alessandro Congia

Ci sono esperienze professionali che fanno la differenza e ti danno nuovi stimoli e rinnovano vecchie convinzioni. Di questo e tanto altro ne sono convinti i Gaudenti di Sardegna, ovvero Leandro Serra (vice presidente nazionale Aibes, Associazione Italiana Barmen e Sostenitori ) e Sebastiano Rosu, i due ideatori in collaborazione con Aibes Toscana, di una nuova visione di master class.

E’ dedicata a professionisti del mondo della miscelazione: il progetto consiste nel relazionare una serie di piccole realtà come piccoli liquorifici o cantine di vini fortemente legati al territorio di appartenenza e legare i prodotti, che sono vere e proprie eccellenze, al mondo della somministrazione sia in purezza sia in versione miscelata realizzando dei cocktail’s originali.

Lo scopo è di creare una proposta che abbia grande senso di appartenenza con le tradizioni locali, il tutto deve servire non solo a arricchire con nuove visioni di bere miscelato i partecipanti alla master class, ma anche da stimolo per applicare le stesse tecniche nei loro territori di appartenenza facendo così che ci sia rispetto sia dei prodotti a Km zero sia della stagionalità con la finalità di fare crescere il livello qualitativo dell’offerta.