Un semenzaio di scrittura creativa grazie a Carlo Adolfo Mantigli

Nuova iniziativa dell’Associazione Isperas che apre anche la campagna tesseramenti 2019

Di: Antonio Caria

L'Associazione Culturale Intercomunale Isperas di Pozzomaggiore, presieduta da Angelo Deriu, in collaborazione con la Locanda Minerva, ha organizzato il primo “Semenzaio di scrittura creativa” grazie allo scrittore Carlo Adolfo Mantigli.

Il corso si terrà presso la Locanda Minerva all'interno dell'Oasi Naturalistica di Monte Minerva, a Villanova Monteleone. Sarà di 12 il numero massimo dei partecipanti mentre il costo complessivo del seminario e del soggiorno (pernottamento, 2 pranzi, cena e colazione) è di 200 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3358341373 e 3289226392 oppure tramite posta elettronica agli indirizzi isperas@tiscali.it e locanda.minerva@gmail.com.

L’inizio dei lavori è previsto per sabato 6 aprile alle 10.00 mentre la conclusione domenica 7 aprile alle 18.00.

Inoltre Isperas ha reso noto che è stata aperta la campagna tesseramento per il 2019, anche in vista dell’Assemblea generale dei Soci che dovrà eleggere il nuovo direttivo.

«Quello appena trascorso – hanno scritto su Facebook – è stato un anno intenso di attività variegate, partecipate e comunque caratterizzate da un'altissima qualità degli eventi realizzati anche grazie all'aiuto delle Amministrazioni del territorio e delle altre Associazioni che siamo riusciti a coinvolgere nelle singole iniziative».

«Quello appena iniziato speriamo sia un anno altrettanto interessante; come già dimostrato nelle prime iniziative di gennaio, e noi stiamo già lavorando affinché si possano avere nel territorio dei bei momenti di socialità. Per fare tutto ciò come Associazione intendiamo coinvolgere le persone migliori del nostro territorio che abbiano voglia di mettersi a disposizione con le loro idee e il loro entusiasmo. Per questo – hanno concluso – vi invitiamo a tesserarvi per l’anno 2019 anche per portare quelle necessarie forze nuove che servono per mantenere sempre viva ed attiva un'Associazione che nei 14 anni trascorsi ha dimostrato di saper portare avanti iniziative interessanti e mai banali».

Per informazioni è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo isperas@tiscali.it o chiamare i numeri 3285410157 e 3495461011.