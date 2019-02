Urla, parolacce e urina. Cittadini esasperati: “Basta ambulanti abusivi sotto casa”

Una situazione che sta mettendo in allarme chi abita nelle palazzine attorno alla piazza

Di: Alessandro Congia

I residenti di Piazza Is Maglias e via is Maglias, da quando gli ambulanti 'abusivi' oramai da diverso tempo si sono 'piazzati' sotto le loro case, non riescono più a vivere serenamente per una situazione oltremodo paradossale.

Caos dalla mattina presto fino al primo pomeriggio. Urla, parolacce, i marciapiedi sono diventati dei porta bottiglie di birra e vodka: "Ecco ciò che vediamo e sentiamo - ammettono i cittadini, soprattutto anziani - una marea di gente maleducata. In primis gli extracomunitari, che urinano nel primo angolo che trovano, dopo aver bevuto diverse quantità di alcool".

L’interrogazione in Consiglio Comunale

“Fanno aggregazione fra di loro e spesso litigano davanti alle numerose persone che devono entrare in banca o nei negozi – sottolinea il consigliere comunale, Alessandro Sorgia del Gruppo Misto - una situazione incredibile, per questo ho preparato un’interrogazione urgente rivolta al sindaco Massimo Zedda per segnalare immediatamente questi disagi. È un film dell'orrore ciò che i residenti della zona vivono da tempo. Nessuno paga le tasse o i posteggi – aggiunge Sorgia - al primo cittadino Zedda sono state inviate da tempo numerose petizioni e mail, ma senza alcuna risposta. La gente addirittura vorrebbe vendere la propria casa. È un totale degrado! Dove sono i vigili? Dov'è la Guardia di Finanza?”.

La vicenda approderà presto tra i banchi di palazzo Bacaredda, in via Roma.