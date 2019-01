Sanità, Truzzu e Lampis: “Zedda, ora vieni a firmare la nostra petizione No Asl Unica”

Di: Alessandro Congia

“Massimo Zedda, vieni a firmare la petizione contro la Asl Unica, già 20mila sardi lo hanno fatto”.

Questo l’invito ironico dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu e Gianni Lampis, al candidato Governatore del centrosinistra, che ha bocciato sulla stampa la riforma sanitaria varata dai suoi stessi colleghi di coalizione. .

“Siamo in via Alghero, 64 aCagliari, vieni Massimo e porta con te l’assessore Arru, che della riforma è il padre e che tu hai ricandidato alle prossime Regionali, e tutti gli altri consiglieri ricandidati che hanno votato per avere l’Asl unica e che come te ora hanno cambiato idea, evidentemente”, è l’appello di Truzzu, lanciato con un video su Fb.

“Già 20mila sardi hanno firmato la nostra petizione contro la Asl Unica – ricorda Lampis – e Zedda e i suoi amici, ora che danno ragione alla battaglia di Fratelli d’Italia, possono aggiungere le loro firme quando vogliono”.

