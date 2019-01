Arrestato 24enne per scippo

Colto in flagranza di reato mentre scippava una donna in via Po

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della sezione Radiomobile, nel corso di un servizio perlustrativo antirapina, hanno arrestato Marras Enrico, 24enne di Cagliari, responsabile di aver scippato la borsa ad una signora in via Po, proprio mentre passava una pattuglia della radiomobile.

Il ragazzo ha cercato di scappare, ma è stato fermato dai militari, dopo aver opposto resistenza.

Dopo le formalità di rito, Marras è stato condotto al proprio domicilio, in regime di arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria.