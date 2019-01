Nuovo look per il ‘labirinto’ di siepi al Poetto. Zedda: “Ora più bello di prima”

Più verde, giochi per i bimbi, illuminazione a led per il risparmio energetico. Riecco il piccolo ‘polmoncino’ verde al Cavalluccio Marino

Di: Alessandro Congia

Il primo cittadino, Massimo Zedda e la sua Giunta, chiudono un altro tassello per abbellire ancora di più il litorale del Poetto, di fronte allo storico stabilimento balneare, il Lido: «Il labirinto di siepi al Poetto? Eccolo, riapriamo al pubblico lo spazio verde vicino al Cavalluccio Marino e in particolare lo storico labirinto in cui in passato tante bambine e tanti bambini, oggi adulti, hanno trascorso i loro pomeriggi. Ora che le siepi sono ricresciute e sono state sagomate, restituiamo lo spazio alle nostre concittadine e ai nostri concittadini più piccoli, che potranno da oggi tornare a divertirsi dove avevano giocato i loro nonni e i loro genitori».