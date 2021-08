Il weekend di Ferragosto sarà il più caldo e afoso dell’estate

La Protezione Civile ha diramato un’allerta per alte temperature

Di: Redazione Sardegna Live

Il weekend di Ferragosto che si apre domani sarà il più caldo dell’estate 2021. L'anticiclone africano Lucifero è ora alla massima potenza anche al Centronord, con temperature elevate e un clima sempre più afoso.

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta sino a lunedì 16 per alte temperature, ancora sopra i 40 gradi, nelle zone interne dell’isola. Nel frattempo, però, Cagliari esce dalla 'zona rossa’, dall'elenco delle città con cui il ministero della Salute indica il massimo rischio per il caldo per tutta la popolazione.