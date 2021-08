Ruba il denaro di una vincita alle slot. Nigeriano 27enne arrestato per tentata rapina

L'episodio nel pomeriggio di ieri in via Roma ai danni di una coppia

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri, nella centralissima via Roma a Cagliari, si è consumata una rapina in danno di una coppia che aveva vinto una piccola somma di denaro alle slot machine.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 14 all’interno di un bar dove una coppia, dopo aver consumato un caffè, ha deciso di effettuare una giocata alle slot machine. Investendo una moneta i due fidanzati hanno vinto la somma di 81 euro. Nel cassetto dove avrebbero dovuto ritirare la vincita, però, si è materializzata solo una moneta perché il sistema era andato in blocco. Il personale del locale ha così assicurato ai due che la somma vinta sarebbe stata elargita senza problemi solo dopo corretto il riavvio della slot machine. La circostanza non è sfuggita ad un altro avventore, un giovane nigeriano di 27 anni, presente all’interno della sala giochi.

Non appena la macchinetta ha completato il ciclo di riavvio erogando per intero la somma vinta, il giovane extracomunitario, approfittando di un momento di distrazione della coppia, con un gesto fulmineo sarebbe riuscito a impossessarsi del denaro cercando poi di scappare.

La coppia, resasi subito conto del furto, ha cercato di bloccare il giovane che per tentare la fuga avrebbe prima colpito con un pugno al volto l’uomo per poi dare un calcio alla donna. Non riuscendo a raggiungere l’uscita, avrebbe inoltre spaccato una bottiglia di vetro con la quale avrebbe cercato di colpire all’addome l’uomo per fortuna senza conseguenze. Gli equipaggi delle Volanti del 113 presenti nelle vicinanze, allertati, hanno raggiunto il bar in pochissimo tempo.

Il giovane nigeriano è stato bloccato dagli agenti e messo nella condizione di non nuocere. La coppia, lui 37enne e lei 54enne, ha avuto necessità di sottoporsi alle cure dei medici per le piccole ferite ed escoriazioni riportate. L’autore della tentata rapina è stato quindi condotto in Questura in stato di arresto mentre i due fidanzati, dopo avere formalizzato la denuncia, hanno finalmente potuto avere la somma vinta. Dopo una notte nelle camere di sicurezza il ragazzo questa mattina dovrà affrontare l’udienza direttissima.