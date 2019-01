Spara al cognato per l'eredità: 67enne in carcere per tentato omicidio

Da ieri è rinchiuso nel carcere di Badu 'e Carros di Nuoro.

Di: Redazione Sardegna Live

Per una banale lite per questioni ereditarie, alle 15:30 di ieri, lunedì 14 gennaio, Giuseppe Cambone, 67enne di Irgoli ha sparato in casa alcuni colpi di fucile contro il cognato, ferendolo di striscio al volto.

L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e da ieri è rinchiuso nel carcere di Badu 'e Carros di Nuoro.

Il cognato,Matteo Romanu, è in condizioni stabili ed è stato giudicato guaribile in una decina di giorni dai medici dell'ospedale San Francesco di Nuoro, dove era arrivato a bordo dell'elisoccorso del 118.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Siniscola.