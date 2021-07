Alghero. Sventato nuovo tentativo di incendio nella pineta di Maria Pia

Si tratta del secondo tentativo quest'estate nello stesso tratto di bosco

Di: Giammaria Lavena

Dopo quello sventato ieri nel Nuorese, un nuovo tentativo di incendio doloso si è verificato nella pineta di Maria Pia, ad Alghero. Il principio di incendio si è sviluppato nel tratto davanti al Liceo Artistico: i concessionari degli stabilimenti balneari si sono accorti del fuoco che aveva iniziato ad aggredire il sottobosco e hanno immediatamente lanciato l'allarme. Il tempestivo intervento del Corpo forestale, dei barracelli e dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme avanzassero mettendo a rischio migliaia di bagnanti presenti nella spiaggia antistante la pineta.

Sul fatto indagano gli ispettori del Corpo forestale ed è stata aperta un'inchiesta della Procura. Non si tratta di un fatto isolato: è infatti già la seconda volta che accade quest'estate, mentre lo scorso anno il pericolo è stato sventato ben 13 volte, sempre nello stesso tratto di boschetto. "È ormai da anni che ciclicamente, nel periodo estivo, qualcuno tenta di appiccare un incendio nella Pineta di Maria Pia", afferma l'assessore all'Ambiente del Comune di Alghero, Andrea Montis .

"Fortunatamente - spiega - l'area, se pur vasta e non perimetrata, è costantemente presidiata sia dalle forze di controllo che dagli operatori commerciali che svolgono l'attività sul litorale e nell' area della pineta stessa e che sempre, in caso di bisogno, hanno offerto il proprio contributo. Il tempestivo intervento della Forestale, dei Vigili del fuoco e dei Barracelli anche nella giornata di ieri è stato determinante per sventare il tentativo di incendio, anche grazie al contributo dei vicini concessionari che rappresentano un importante primo presidio di sicurezza del territorio".