Monserrato. Maltrattava l'anziana madre: allontanata dall'abitazione

Una donna è stata allontanata dalla madre per maltrattamenti, dovrà trovarsi un'altra sistemazione

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Monserrato, i carabinieri della locale Stazione hanno notificato a una quarantenne del luogo, disoccupata con precedenti denunce a carico, un'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, emesso dalla Sezione Gip del Tribunale di Cagliari in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia posti in essere nei confronti della madre convivente della donna, una 72enne pensionata.

Si tratta di una misura cautelare volta a tutelare la parte lesa dalla possibilità che le condotte vessatorie possano procrastinarsi e portare a danni ulteriori, nelle more che il procedimento penale si sviluppi nei tempi necessari.

La figlia dovrà ora trovarsi un’altra sistemazione alloggiativa e girare al largo dalla madre a scanso di altri più gravi provvedimenti, limitativi della libertà personale della donna.