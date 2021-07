A Usini 10 casi di variante Delta. Il sindaco chiede "collaborazione per non ripiombare nell'incubo"

"Usini deve rispondere con uno scatto d'orgoglio importante. La possibilità che la situazione non degeneri è nelle nostre mani"

Di: Giammaria Lavena

Dieci casi di coronavirus a Usini, si tratta di variante Delta. Lo ha confermato il sindaco Antonio Brundu tramite un comunicato diramato sui social. "L’Ats ha confermato le positività dei nostri concittadini. Al momento abbiamo 10 casi positivi al Covid e i sequenziamenti di laboratorio hanno confermato la presenza della Variante Delta, fatto che configura una situazione di elevato rischio di evoluzione del contagio".

"Al momento - spiega il primo cittadino -, abbiamo già adottato misure restrittive relative agli spettacoli all’aperto e al chiuso nei locali e allo stop nella somministrazione degli alcolici da asporto dopo le 22. Per il resto, sono in continuo contatto con l’Ats e la Prefettura per eventuali ulteriori misure, a seconda dell’evoluzione dei contagi. Vi prego di avere la massima attenzione, prediligere spazi aperti e mantenere le distanze".

"Usini - prosegue - deve rispondere con uno scatto d'orgoglio importante. Mi appello a tutti, giovani e giovanissimi compresi e ve lo chiedo con il cuore: aiutiamoci e sosteniamoci l'un l'altro, evitiamo situazioni più drammatiche. La possibilità che la situazione non degeneri è nelle nostre mani. Vi invito tutti a fare tamponi di controllo per appurare la propria situazione. Nel frattempo, con Ats, stiamo studiando la possibilità di una campagna massiva di tamponi".

"Vi chiedo la massima collaborazione per non ripiombare nell’incubo. Credo che Usini sia una comunità che sa ascoltare e rispettare e spero che questo mio appello non cada nel vuoto. Sono pronto a fare di tutto per la mia comunità - conclude -, ma tutti voi uscite e vivete queste ore con grande senso di responsabilità e prudenza".