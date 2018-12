Capodanno 2019? La notte di San Silvestro tra concerti e spettacoli

Ecco alcuni suggerimenti, con le principali manifestazioni e spettacoli che daranno il benvenuto al nuovo anno in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Grande attesa per i big della musica italiana che animeranno l’ultimo dell’anno nella nostra isola, da nord a sud, ma anche tantissimi altri appuntamenti per dare il benvenuto al 2019.

Alghero che per primo ha ufficializzato il programma dell’ultimo dell’anno festeggerà con la Deejay Time Reunion, ovvero con gli storici dj in consolle: Albertino, Fargetta, Prezioso e Molella al molo Dogana. Il brindisi della mezzanotte sarà accompagnato da uno spettacolo pirotecnico.

Sassari che quest’anno aveva rischiato che nessun evento venisse organizzato, vede invece un concerto in piazza Tola con il gruppo Gallo Team che suonerà musica rock italiana, e un doppio appuntamento realizzato dall’Associazione I Portici Enrico Costa, con musica live: in via Carlo Alberto il concerto del chitarrista Francesco Piu, e in piazza Fiume il concerto della Tribute Band ai Dire Straits. Tutti gli eventi si concluderanno con dj set che animeranno la notte.

Castelsardo vede il ritorno in Sardegna della grande Gianna Nannini per la notte di San Silvestro, e sono attesi tantissimi fan.

A Olbia si è scelto, come ormai negli ultimi anni, di accontentare un pubblico musicalmente più giovane, salirà sul palco la band dei Maneskin, il noto gruppo piazzatosi secondo all’undicesima edizione del talent XFactor.

San Teodoro vedrà protagonista del Capodanno di San Teodoro in Piazza Gallura Mannarino, con le sonorità e i ritmi della musica popolare italiana, unita ad elementi di musica balcanica e citazioni Felliniane. Ad Arzachena ci sarà Baz con la sua band e a seguire i dj di Radio 105, mentre a Calagonone salirà sul palco "Bette the band", seguito dal dj set e i fuochi d'artificio.

In provincia di Nuoro inoltre da segnalare anche il Capodanno a Dorgali con i fuochi d’artificio e la musica della Bette the Band, e il “Capodanno nel Cuore della Sardegna” a Bitti con il concerto di Corda set Cannas e Alla Bua, mentre a Belvì– per il “Capodanno in Barbagia” – ecco il cenone con spettacolo di Pino e gli anticorpi.

A Oristano, in piazza Roma i Celebration, band locale che suonerà musica pop italiana e internazionale, a seguire lo show di radio 105 “I love Formentera”.

A Villasimius il dj Christian Marchi e i dj de Lo Zoo di 105 suoneranno in piazza Margherita Hack. L’evento, ad accesso libero e gratuito, inizierà dalle ore 22,30 con l’intrattenimento e il dj set di Dj Squalo e Dj Marco Dona de Lo Zoo di 105. A mezzanotte lo spettacolo pirotecnico e a partire dall’1,00 salirà alla consolle Christian Marchi.

A Cagliari appuntamento con il “Capodanno diffuso” tra le diverse piazze del capoluogo, con protagonisti principali in piazza Yenne la band rock torinese dei Subsonica, che salirà sul palco alle 22:30 fino mezzanotte e un quarto, e a seguire il dj set di Pille. Al bastione di Santa Croce i Dancity con le canzoni degli anni Settanta, scritte ed interpretate da Gloria Gaynor Donna Summer, gli Chic, Boney M e Cher, ma anche Mina, Ornella Vanoni, Nada, Patty Pravo e Loredana Bertè. A seguire dj set di Bettosun. In piazza San Giacomo jazz e swing con Mauro Mulas Quartet, poi i deejays Foxy&Henry. A Pirri il Capodanno 2019 è a La Vetreria, dalle 22:30 con la Zep’s Band e le selezioni musicali di Nicola Musu.

Lunedì 31 dicembre a Sant’Antioco in piazza Umberto a partire dalle 23.45 la band “Tasinaska” e il dj set, pre e post concerto accompagneranno i festeggiamenti per il Capodanno.