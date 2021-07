Incendi nel sud Sardegna: operazioni di spegnimento proseguite per tutta la notte

Evacuate alcune case a San Sperate

Di: Redazione Sardegna Live

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni dei Vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi di vegetazione e canneti divampati ieri nel sud Sardegna, in particolare a Monastir e Villasor. A San Sperate alcune case sono state evacuate, ma la situazione è sotto controllo.

Le fiamme in quest’ultimo centro si sono sviluppate alle ore 13:39, in località “Piscina Figus”, dove sono intervenuti quattro elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Pula, di Marganai, di Villasalto e di Fenosu (Super Puma). Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale CFVA eliportato coadiuvato da tre squadre di volontari delle associazioni di San Sperate Nova Orsa, di Assemini Arci e Orsa. L’incendio ha percorso una superficie di circa 150 ettari di canneto, aree agricole e pascolo cespugliato.

Nella sola giornata di ieri si sono registrati in Sardegna 28 roghi.