Un Natale tra “gli ultimi”, sorriso e cibo per i clochard della città

Una bellissima iniziativa di solidarietà, voluta da Tony Live con gli “Angeli di Roberto e Paolo Corona, (titolare di Chef Service Sestu). Guardate il VIDEO

Di: Alessandro Congia

Un consueto Natale che riempie il cuore di gioia, vissuto con i propri familiari, con le persone a cui si vuol bene, ma soprattutto, riuscire a pensare anche a chi è meno fortunato e soffre in silenzio, in povertà, vivendo ai margini di una città spesso distratta e 'festosa'.

Un sorriso, qualche parola di conforto, un abbraccio e del cibo: ci ha pensato Antonio La Terza, in arte Tony Live, insieme a Bonny e ai volontari “Gli Angeli di Roberto”, coadiuvati da Paolo Corona, di Chef Service, l’azienda di Sestu che ha preparato un centinaio di pasti caldi da distribuire ai senzatetto e clochard che dormono per strada, al freddo e al gelo.

«Nessuno si deve sentire solo, ne oggi, ne domani e ne mai ne mai – ha sottolineato Tony Live - unire le forze è possibile, basta avere un obbiettivo comune, la solidarietà. Quando ho bussato alla porta di Paolo, lui non ha esitato un attimo, nonostante il tardo orario ne lui e ne i suoi ragazzi hanno detto di no. Insieme agli Angeli di Roberto abbiamo conosciuto delle persone stupende con delle storie purtroppo non facili, solo unendo le forze qualcosa può cambiare iniziando da noi. Pensare che non siano sempre gli altri a fare tutto, ma ognuno di noi può e deve fare la propria parte per poter raccontare un giorno ai propri figli io c'ero e che di queste tristi storie si abbia solo un brutto ricordo. Fatevi un giro anche voi, portate un pasto caldo da casa se potete insieme a due parole di conforto, le braccia che si muovono fanno più chiasso delle bocche che parlano. Un sincero grazie a Tore per essersi prestato anche alla vigilia di Natale e alla mia compagna di vita Luisanna, buone Feste a tutti».

VIDEO: https://www.facebook.com/tony.live.90/videos/10216390121257069/