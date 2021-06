Animali "vaganti" in strada: fenomeno frequente nella provincia di Nuoro, i carabinieri mettono in allerta

Massima attenzione dei carabinieri in tutta la provincia di Nuoro. Nel territorio da inizio anno sono stati 59 gli incidenti stradali

Di: Giammaria Lavena

Il fenomeno degli animali “vaganti” su strada, spesso causa di incidenti stradali che oltre a creare disagi alla circolazione sono fonte di grave rischio per l’incolumità delle persone, interessa da tempo numerose strade della Provincia di Nuoro, specialmente quelle adiacenti alle aree interessate dal pascolo di bovini, equini, suini e ovini.

Preoccupante il numero degli incidenti stradali causati dagli animali presenti sulla carreggiata - rilevati dalla sola Arma dei Carabinieri - nel territorio provinciale: nel 2020 gli incidenti stradali sono stati 146 e 59 dall’inizio dell’anno in corso.

Al riguardo, al momento sono stati identificati complessivamente 18 soggetti, proprietari degli animali, a cui sono state contestate le contravvenzioni penali relative alla mancata o insufficiente custodia e saranno chiamati al risarcimento del danno.

Da considerare, inoltre, che oltre agli incidenti stradali causati da animali di allevamento sono numerosi anche gli incidenti causati da quelli selvatici, in particolare dai cinghiali, che incidono per circa il 35% sul totale complessivo, motivo per cui si consiglia di mantenere sempre alta l’attenzione, specie nelle ore serali/notturne, e di modulare la velocità in base al tratto stradale percorso.

La problematica è da tempo all’attenzione dei carabinieri che durante il normale servizio d’Istituto sono impegnati costantemente a prevenire e contrastare il fenomeno, particolarmente presente in alcuni comuni ogliastrini e dell’alto nuorese.