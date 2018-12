Orani. Alla guida sotto l'effetto di droga si scontra frontalmente con un'altra auto

Denunciato 20enne

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di Orani hanno denunciato un 20enne perchè, come riferito dai militari, è stato sorpreso alla guida in evidente stato di alterazione psicofisica. Il giovane sulla strada Provinciale 29, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente contro un’altra auto che proveniva nel senso opposto. Il ragazzo trasportato presso l’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti è risultato positivo agli esami tossicologici richiesti dai militari intervenuti.

E' stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nuoro per guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. Allo stesso, inoltre, è stata immediatamente ritirata la patente.