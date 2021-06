Stop a controlli per chi arriva in Sardegna, Tirrenia comunica: "Ordinanze non prorogate"

La compagnia di navigazione fa sapere ai passeggeri che "non sarà più necessario sottoporsi a tampone o aver fatto il vaccino"

Di: Giammaria Lavena

Da oggi, mercoledì 16 giugno, non sarà più necessario esibire certificato di vaccinazione o effettuare il tampone per entrare in Sardegna. Il presidente della Regione Christian Solinas ha infatti deciso di non prorogare l'ordinanza sui controlli agli arrivi.

E' quanto fa sapere anche Tirrenia ai passeggeri in partenza: "Importante comunicazione - si legge sul profilo Facebook ufficiale della compagnia di navigazione -, da oggi 16 giugno 2021, per l'imbarco sarà sufficiente presentarsi con il biglietto e documento d'identità".

Infatti, "le ordinanze non sono state prorogate, pertanto, non è più necessario sottoporsi al tampone, aver effettuato il vaccino e registrarsi sulla piattaforma della Regione. Buon viaggio a tutti".