Ruba pistola, pc e giubbotti da un’abitazione: 38enne in manette

Grazie all’impianto di videosorveglianza installato nell’abitazione, i poliziotti hanno potuto identificare e riconoscere il noto pregiudicato

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio ulteriormente intensificato nel periodo delle festività natalizie, ha tratto in arresto Andrea Testa, 38enne di Quartucciu, pregiudicato, per il reato di furto in abitazione.

Nella mattinata di ieri è pervenuta una telefonata al 113 che segnalava, nella Via Amsicora a Monserrato, un furto appena consumato in abitazione. Il Centro Operativo ha inviato sul posto un equipaggio della Squadra Volante che ha contattato il proprietario dell’appartamento accertando il furto di diversi oggetti, tra cui una pistola scacciacani, diversi giubbotti da uomo e una tracolla Calvin Klein.

Grazie all’impianto di videosorveglianza installato nell’abitazione, i poliziotti hanno potuto identificare e riconoscere il noto pregiudicato Andrea Testa. Diramata la nota agli equipaggi presenti sul territorio, gli agenti si sono messi alla ricerca dell’uomo che è stato rintracciato e fermato mentre percorreva via delle Serre a bordo di un’autovettura.

Un secondo equipaggio si è recato presso l’abitazione di Testa ove venivano recuperati gli oggetti asportati: la pistola scacciacani con caricatore e 3 proiettili a salve, la tracolla, un computer portatile e i giubbotti mentre nella cesta dei panni gli operatori hanno trovato l’abbigliamento che il ragazzo ha utilizzato per compiere il furto. Nella mattinata odierna è previsto il processo con rito per direttissima.