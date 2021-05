Pericolo animali vaganti nelle strade in Ogliastra: i Carabinieri sanzionano 4 persone

Lasciavano incustoditi dei bovini di loro proprietà con grande pericolo per la sicurezza degli utenti della strada

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri delle Stazioni di Baunei e di Ilbono stanno ponendo particolare attenzione alla sicurezza stradale anche per quanto attiene gli animali vaganti.

A tal proposito, i militari dell’Arma hanno sanzionato per omessa custodia e malgoverno di animali 4 cittadini ogliastrini che, in maniera disinteressata e non responsabile, lasciavano incustoditi dei bovini di loro proprietà con grande pericolo per la sicurezza degli utenti della strada.