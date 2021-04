“Stazioni Sicure”: 200 persone controllate, 183 bagagli ispezionati dalla Polizia di Stato

In campo 48 agenti della Polizia Ferroviaria in 20 stazioni della Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Ben 200 persone controllate e 183 bagagli ispezionati: è il bilancio dell’operazione “Stazioni Sicure” che ha visto impegnati 48 operatori della Polizia Ferroviaria in 20 stazioni ferroviarie della Sardegna.

L’operazione, disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria su tutto il territorio nazionale, ha visto gli agenti Polfer impegnati in una serie di controlli straordinari volti a prevenire attività delittuose che mettono a rischio l’incolumità dei viaggiatori e del personale ferroviario. Particolare attenzione è stata riservata ai momenti di maggior afflusso dei passeggeri e alle aree dedicate alla sosta. Analogo impegno è stato profuso nei servizi di prevenzione volti al contrasto dei reati predatori e del traffico di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, in seguito ad un controllo mirato su un viaggiatore, gli operatori Polfer hanno proceduto alla stazione di Chilivani al sequestro di 11 confezioni di strumenti da cucina contenenti complessivamente 55 coltelli con lame di circa 20 cm e 11 forbici. L’uomo, ultracinquantenne, pregiudicato, ha dichiarato che il materiale era destinato alla vendita.

E’ stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. In ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente in materia di prevenzione del rischio di contagio da Sars-Cov2, gli è stata contestata la violazione per mancanza di motivi che giustificassero la sua presenza in stazione.