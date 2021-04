Olbia. Al via il laboratorio di cucina "Le ricette della nonna"

Di: Redazione Sardegna Live

L’amministrazione comunale di Olbia sta portando avanti ilprogetto relativo al laboratorio di cucina perbambini “Le ricette della nonna”, a cura dell'AssociazioneAmicidellaBibliotecaSimpliciana edincollaborazioneconl’ASDculturaleSas Janas. Sarà realizzato da ClaudiaPirina eNiviaIglesias nei giorni 26 aprile, 3 e 10 maggio.

Si tratta di tre incontri ispirati alla tradizione culinaria sarda le cui ricette sono tratte dal libro “Le ricette della nonna”, scritto dai bambini, con i consigli sani e gustosi raccontati nel focolare domestico, davanti a un camino mentre si faceva merenda, ad esempio. Ogni laboratorio è dedicato a tre diversi piatti: la pasta per gnocchetti e ravioli, la fregola sarda e la pizza sarda.

«Il progetto è arrivato al suo quarto anno, ed è stato molto apprezzato dai bambini e dalle loro famiglie – afferma l’assessora alla cultura Sabrina Serra -.Quest’anno, per l’impossibilità di svolgere attività in presenza, abbiamo deciso di dare un segnale forte, tenendo viva l’attenzione con questa attività a distanza. Speriamo di poter tornare presto alla partecipazione diretta dei ragazzi ai progetti che l’amministrazione pensa e vuole per loro».

Naturalmente gli incontri si terranno virtualmente sul canale youtube della biblioteca, nel rispetto delle regole attualmente vigenti. Per ulteriori info, è possibile contattare la Biblioteca Civica Simpliciana: tel. 0789/25533 – 0789/69903- 0789/26710, e-mail: bibliotecasimpliciana@comune.olbia.ot.it