Villacidro. Cane legato a un albero, malnutrito e ferito: denunciato proprietario del terreno

Era arrivata ai carabinieri una segnalazione anonima di un cane abbandonato, legato a un albero. L'animale è stato affidato a un canile

Di: Giammaria Lavena

Ieri pomeriggio a Villacidro, i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per accertare la veridicità di una segnalazione giunta da anonimo, che aveva richiesto di verificare le condizioni di un cane legato a un albero in località “Riu Peis”.

Dopo un paio di ore di ricerche, i militari hanno effettivamente rintracciato un meticcio di media taglia, sprovvisto di microchip, legato a un albero con una catena piuttosto corta, in grave stato di denutrizione e con vistose ferite al collo e alle orecchie.

Il meticcio, rinominato Pluto dai carabinieri, in quelle condizioni non aveva nemmeno la possibilità di trovare un riparo durante le piogge battenti dei giorni scorsi o di accucciarsi in un luogo più caldo nelle ore più fredde della notte. L'animale, dopo essere stato visitato dal veterinario di turno dell'Asl di Sanluri, è stato affidato in custodia a un idoneo canile.

Il proprietario del terreno, un operaio 44enne del luogo, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per maltrattamenti di animali e per l'abbandono dell'animale stesso.