Tempio. Da 8 a 53 positivi al Covid in due settimane

Gran parte dei positivi con la variante inglese. Il sindaco Addis: "I dati sono allarmanti"

Di: Redazione Sardegna Live

Anche il comune di Tempio Pausania deve fare i conti con un aumento di casi di Covid-19. Nella pagina istituzionale sui social il sindaco Gianni Addis ha fatto il punto della situazione. I positivi sono 53, di cui molti con variante inglese. I soggetti posti in quarantena obbligatoria sono 112.

“I dati sono allarmanti, basti pensare che in soli 15 giorni siamo passati dall'avere 8 casi di positività a 53 accertati al momento, ma destinati ad aumentare nelle prossime ore secondo le informazioni in nostro possesso – commenta il sindaco tempiese – La presenza di varianti del virus ci deve preoccupare ancora di più perché, come ci è stato ripetutamente ricordato dagli esperti in ambito medico e scientifico, in questo caso il contagio e la diffusione sono più rapidi e colpiscono di più i giovani. Inoltre il loro tracciamento richiede molto più tempo e pertanto, se non manteniamo comportamenti responsabili e prudenti, il rischio concreto e reale è quello di non riuscire a bloccare l'estendersi del contagio”.

“Pur non volendo spaventare nessuno, vi esorto alla massima prudenza e a tenere ora più che mai comportamenti responsabili. Ho sempre elogiato il comportamento dei miei concittadini che in tutto questo lungo periodo di sacrifici e rinunce, hanno davvero dimostrato di avere senso civico e di responsabilità. Ora, però, risulta evidente che ci sia un calo di attenzione da parte di tutti, come dimostrano i numeri – destinati peraltro a crescere ancora – così alti dei contagi: di questo passo il periodo di chiusura si allungherà ben oltre le due settimane” ha aggiunto Addis.

“La campagna vaccinale sta andando avanti ma sono note a tutti le difficoltà nel reperimento dei vaccini e i lunghi tempi previsti per sua conclusione, perciò per combattere la diffusione del virus non abbiamo altre armi se non la prudenza e il rispetto delle regole. Vi invito ancora una volta – conclude Addis – per il bene di tutti, a rispettare i divieti e a continuare a rispettare rigorosamente tutte le misure di sicurezza e di protezione, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l'uso delle mascherine e l'igienizzazione frequente delle mani, nonché a ridurre allo stretto necessario gli spostamenti, unici strumenti di tutela per la salute di tutti”.