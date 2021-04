Alghero. Covid, ventuno classi in quarantena, 550 tra alunni e insegnanti

Scuole chiuse fino al 12 aprile

Di: Redazione Sardegna Live

Scuole chiuse ad Alghero fino al 12 aprile. Il sindaco Mario Conoci ha firmato questa mattina l’ordinanza, scattata a seguito dell’accertamento di numerose positività tra docenti e alunni.

Sono state poste in quarantena 21 classi, per un totale di 550 circa persone.

Rilevato, pertanto, il sensibile peggioramento del quadro complessivo relativo ai contagi presso la popolazione scolastica, il sindaco ha conseguentemente emesso l’atto di sospensione, in via precauzionale, dell’attività didattica in presenza presso tutte le scuole di ogni ordine e grado e presso gli asili nido presenti sul territorio comunale. L’ordinanza entrerà in vigore domani, mercoledì 7 aprile e resterà in vigore sino al 12 aprile.

Aumentano i positivi ad Alghero