Il post di Sgarbi nel giorno di Pasqua: "Speriamo che resusciti anche l’italiano di Desirè Manca"

Continua il botta e risposta a distanza tra il deputato e la consigliera regionale

Di: Redazione Sardegna Live

“In questo giorno di Pasqua, speriamo che resusciti anche l’Italiano di Desirè Manca”.

Sono queste le parole di Vittorio Sgarbi che nella sua pagina Facebook rincara la dose dopo il botta e risposta a distanza, avvenuto nei giorni scorsi, con la consigliera regionale dl Movimento 5 Stelle Desirè Manca.

“Ecco alcune sue perle (scrive Sgarbi facendo riferimento al video postato dalla consigliera Manca per gli auguri di Pasqua) tratte da questo prezioso video:

“Personalmente a me le feste scaturiscono un po’ tristezza...”

“Sento molto questo momento di cercare di non vivere tappandomi gli occhi”

“Non essendo una persona, non uno storico e critico d’arte, del quale che la professione io non metto in dubbio...”

“Mi ha sicuramente perplesso...”