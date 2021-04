Il Generale Figliuolo: "Onore all'Associazione Alpini, grazie per quello che fate" IL VIDEO

Il saluto del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 a Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Il Generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, a Cagliari per inaugurare un nuovo Hub per l’inoculazione dei vaccini ha reso onore all’Associazione degli Alpini.