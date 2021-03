Figliuolo in Sardegna: sopralluogo del commissario per l'emergenza giovedì 1 aprile

Il generale si recherà all'hub vaccinazioni anti Covid alla Fiera di Cagliari e successivamente parteciperà a due incontri

Di: Giammaria Lavena

Giovedì prossimo, 1 aprile, il generale Francesco Paolo Figliuolo farà visita in Sardegna. Il commissario per l'emergenza dovrebbe fare un sopralluogo nell'hub per le vaccinazioni anti Covid allestito alla Fiera di Cagliari.

Successivamente parteciperà a due incontri nel capoluogo: uno di natura politico istituzionale e un altro di carattere tecnico logistico con la Cabina di regia regionale.

Come nei sopralluoghi precedenti il generale potrebbe essere accompagnato dal Capo della Protezione civile Fabrizio Curcio.