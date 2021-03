Monserrato. Rintracciati autori raid vandalico 15 marzo, si tratta di 6 giovani

Durante la notte fra il 14 e 15 marzo avevano danneggiato numerose auto in sosta. Giovanissimi, tutti fra i 14 e i 18 anni

Di: Giammaria Lavena

Al termine di una tempestiva e articolata attività investigativa, i carabinieri della Stazione di Monserrato hanno individuato gli autori del raid vandalico compiuto la notte fra il 14 e il 15 marzo scorso in diverse vie di Monserrato, durante il quale erano state danneggiate numerose auto in sosta sulla pubblica via.

Si tratterebbe di sei giovani, dall’età compresa fra i 14 e i 18 anni, dell’hinterland cagliaritano. I militari hanno sviluppato in brevissimo tempo i pochi elementi a disposizione, partendo dai filmati degli impianti di videosorveglianza ubicati in diverse zone del paese. Successivamente sono stati svolti accertamenti nelle banche dati delle FF.PP., eseguite comparazioni antropometriche, sentite persone informate sui fatti e analizzati indizi che emergevano da alcune piattaforme social.

Proprio dai social si sarebbero evidenziati elementi fondamentali che, comparati con le informazioni già a disposizione dei militari, avrebbero consentito di rintracciare e identificare gli autori di atti vandalici, commessi anche con l’ausilio di un martello frangivetri, probabilmente asportato da un mezzo pubblico e utilizzato per infrangere i cristalli delle autovetture.