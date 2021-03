Olbia. Quattro nuovi voli con Wizz Air: biglietti a partire da 9,99 euro

"Continuiamo a espandere la nostra presenza durante questo periodo difficile per il settore"

Di: Redazione Sardegna Live

Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa, ama l'Italia e annuncia oggi 4 nuove rotte nazionali per Olbia e l'assegnazione del 6° velivolo stagionale alla base di Milano Malpensa. Il nuovo aeromobile stagionale consentirà l'avvio di quattro nuove rotte per Olbia da Milano Malpensa, Bologna, Verona e Treviso.

Nello specifico: Olbia – Milano Malpensa dal 29 Aprile: giovedì e domenica. Dal 2 Giugno: 2 voli al giorno; Olbia – Bologna dal 13 maggio: giovedì e domenica. Dal 2 Giugno: giornaliero; Olbia – Verona dal 2 giugno: giornaliero; Olbia – Treviso dal 2 giugno: Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica.

Le nuove rotte a basso costo sono già in vendita sul sito www.wizzair.com e sulla mobile app della compagnia aerea con le tariffe più basse attualmente disponibili sul mercato, a partire da 9,99 euro.

"Continuiamo a espandere la nostra presenza durante questo periodo difficile per il settore - dichiara George Michalopoulos, chief commercial officer di Wizz Air - Quattro nuove rotte domestiche verso Olbia sottolineano l'importanza del mercato italiano per le nostre operazioni".