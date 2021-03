Persone scomparse. L’avvocato Piscitelli: “Persone anziane o affette da disturbi devono essere munite di sistemi permanenti GPS”

Di: Redazione Sardegna Live

Continuano le ricerche per trovare il 68enne scomparso da ieri nelle campagne di Villasimius. L’uomo si è allontanato da casa intorno alle 18 per andare a raccogliere asparagi e non ha fatto più ritorno. I familiari, non vedendolo rientrare per l'ora di cena hanno fatto scattare l'allarme.

Secondo quanto riportano alcuni media locali, pare che il 68enne sia affetto dal morbo di Alzheimer. Una presunta condizione che comunque riapre la discussione su un grosso problema, come spiega l’avvocato Gianfranco Piscitelli, Presidente di Penelope Sardegna: “La Sardegna è piena di questi casi, lo denuncio da quando ho costituito Penelope Sardegna. La mentalità nei paesi è che ‘tanto si conoscono tutti, dove vuoi che vadano’ e l'attenzione si allenta, si gira a destra anziché a sinistra e si perde il senso dell'orientamento, si finisce tra cespugli spinosi, dirupi, pozzi aperti, trappole fi cacciatori di frodo, si cade, ci si ferisce, arriva la notte, la temperatura troppo calda o troppo fredda e i cinghiali fanno il resto”.

“Ci vuole attenzione – precisa l’avvocato - informazione, formazione, prevenzione, persone anziane o affette da disturbi anche allo stato iniziale devono essere muniti di sistemi permanenti GPS”.

Ricordiamo, ad esempio, Luigi Dessì, il 73enne scomparso da San Vito il 24 giugno 2017, malato di Alzheimer. Dell’uomo non si è più saputo nulla. Se avesse avuto un sistema Gps sarebbe stato rintracciato. Restando in quella zona, non è mai stata trovata neanche una piccola traccia di Elena Ghironi: l’anziana 84enne di Sinnai svanì nel nulla nelle campagne di Solanas. Il 24 ottobre del 2015 era uscita di casa per andare a raccogliere asparagi.