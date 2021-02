Monserrato. Ubriaco alla guida investe infermiera 55enne e scappa: denunciato 51enne

La donna è finita in ospedale con assegnato codice rosso. L'uomo, risultato positivo con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite, è stato denunciato per omissione di soccorso e guida in stato di ebrezza

Di: Giammaria Lavena

Ieri sera a Monserrato, in Via Cesare Cabras, una 55enne infermiera residente in quella strada, mentre era intenta ad attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali è stata travolta da una Fiat Punto, condotta da un 51enne operaio, anch’egli di Monserrato.

Successivamente al violento impatto, l’uomo avrebbe tentato di darsi alla fuga prima di essere bloccato dai carabinieri della locale Stazione, prontamente intervenuti sul posto. La loro caserma si trova a breve distanza dal luogo dell’incidente.

A seguito dell'incidente la donna è stata trasportata a bordo di un’ambulanza del 118, in codice rosso, presso il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari, per accertamenti. L’operaio invece è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza.

Infatti, sottoposto a test alcolemico, l’uomo sarebbe risultato essere positivo con tasso di 1,84 g/l, oltre il triplo del limite consentito. La patente di guida gli è stata ritirata dai militari intervenuti, l’autovettura gli è stata sequestrata ed è stata affidata a un deposito giudiziario.