Monserrato. Incendia auto per "vendetta": denunciato 46enne

Il movente riconducibile ad un vecchio episodio di tamponamento

Di: Giammaria Lavena

Nella notte del 30 dicembre 2020 a Monserrato è stata data alle fiamme un’auto parcheggiata in un condominio familiare. L’incendio si è propagato ad altre tre auto, tutte di proprietà e in uso a vari componenti della stessa famiglia. L’intervento dei carabinieri e dei Vigili del fuoco ha impedito il propagarsi dell’incendio allo stabile. Immediate le indagini per venire a capo di questa catena di fatti delittuosi di particolare gravità.

In tal contesto i militari della Stazione di Monserrato hanno operato un’accurata analisi degli eventi, mettendone in correlazione tempi e modalità. Sono stati poi esaminati numerosi filmati e verificati attentamente i passaggi di soggetti che nella fascia oraria notturna transitavano nelle vie adiacenti. Confrontati gli spostamenti di soggetti di interesse investigativo, è stata notata la presenza di un uomo che avrebbe fatto numerosi passaggi di fronte all’abitazione di interesse, transitando a volte a piedi e altre con un ciclomotore.

Ma l’attenzione degli investigatori non si è fermata a tali evidenze; infatti l’individuo era solito postare sui propri profili social frasi autocompiacenti e inneggianti a una presunta vendetta. Questi particolari hanno dato ulteriore impulso alle attività di indagine che avrebbero permesso di risalire al movente, originato da un apparentemente banale tamponamento provocato dall’incendiario, che nonostante l’accaduto aveva addirittura tentato di inseguire l’auto che lo precedeva desistendo solo grazie all’intervento di una pattuglia del Norm di Quartu Sant’Elena, che lo ha deferito in stato di libertà per minacce e guida in stato di ebbrezza, con relativo sequestro della patente.

Inequivocabili anche gli esiti di alcune ispezioni domiciliari, che avrebbero portato all’acquisizione di ulteriori elementi (rinvenimento di capi di abbigliamento, caschi e scooter usato per la commissione dei delitti) a seguito dei quali i carabinieri di Monserrato hanno inviato un’informativa all’Autorità Giudiziaria e denunciato A.C., 46enne di Monserrato con precedenti di polizia, per danneggiamento seguito da incendio.