Olbia. Cavalli morti su traghetto: quattro gli indagati

La Procura di Tempio ha chiuso le indagini preliminari

Di: Redazione Sardegna Live

Il 23 luglio 2020 quattro cavalli da corsa, diretti a Chlilivani, sono morti all'interno di un camion per il trasporto di animali che si trovava a bordo del traghetto Moby Aki tra Civitavecchia e Olbia. Altri cinque esemplari, sempre purosangue e stivati nello stesso van, erano invece arrivati sani e salvi a destinazione.

Per la Procura di Tempio, che ha chiuso le indagini preliminari, gli animali morirono a causa delle carenze delle condizioni di vivibilità durante la traversata e in particolare per eccessivo calore. Quattro gli indagati, di cui tre, secondo quanto riportato dai quotidiani sardi, per abbandono di animali: il comandante del traghetto, Antonio Scotto di Cicariello, il primo ufficiale di coperta Francesco Lo Nostro e l'autotrasportatore Maurizio Conti. Il quarto indagato è l'allievo ufficiale di coperta, Ernesto Prudente, accusato di una presunta falsa annotazione sul giornale nautico.

Gli indagati, attraverso gli avvocati Giovanni Cimmino, Francesco Longhini e Maurizio Mani, respingono tutte le contestazioni.