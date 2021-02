All’età di 22 anni si spegne la guerriera di Silanus, Diana Morittu

Il poeta Totore Cappai ha scritto per lei dei versi bellissimi

Di: Redazione Sardegna Live

Il suo cuore ha smesso di battere lasciando nel dolore più profondo la famiglia, gli amici e l’intera comunità di Silanus. Diana Morittu aveva 22 anni, 23 li avrebbe compiuti a dicembre.

Aveva tanti sogni, come quello di indossare l’abito tradizionale del suo paese e di sfoggiarlo in un’occasione importante. Così è stato. La foto in basso, di Pierino Vargiu, la ritrae a Nuoro, durante la Sagra del Redentore, nel 2016. Indimenticabile quel suo sorriso.

In queste ore, il mondo del folklore si stringe attorno alla famiglia di Diana.

Il poeta Totore Cappai ha scritto per lei questi versi:

Essida da sa mundana iscena

mustrande una suave visione

in su sonnu ses tucada serena

lassande a nois sa comozione.

Este abberu chi sa vida terrena

naran este un'aberta e bracone

in terra as tentu dolore e pena

in chelu asaes manna porzione.

Meritas sa Divina ricumpensa

sezere in s'alta sede soberana

inie b'imperada solu su lugore.

In d'un'istella ti mustres Diana

sos tuo caros dae chelu pensa

totu su chi t'an fatu cun amore.

Codoglianzias, a sos suos caros.

Silanus. 21. Frearzu. 2021.