Questo pomeriggio l’ultimo saluto a Diana Morittu

Il sindaco: "Ha lottato con coraggio e determinazione contro una brutta malattia"

Di: Redazione Sardegna Live

Saranno celebrati questo pomeriggio alle 15:30, nella chiesa di Sant’Antonio Abate e nel rispetto delle norme anti -Covid, i funerali di Diana Morittu.

La 22enne, affetta da distrofia muscolare, è morta ieri mattina, stroncata da un’emorragia cerebrale. Diana lascia la mamma Angela Maria, il padre Mario e il fratello Dario. Attorno al loro dolore si è stretta l’intera comunità di Silanus e tutto il mondo del folklore. 

La giovane aveva tanti sogni, come quello di indossare l’abito tradizionale del suo paese e di sfoggiarlo in un’occasione importante. Così è stato. La foto in basso, di Pierino Vargiu, la ritrae a Nuoro, durante la Sagra del Redentore, nel 2016. Indimenticabile quel suo sorriso.

"Sebbene non sia nostra abitudine scrivere sui social per salutare chi ci lascia, vogliamo ricordare Diana Morittu, che, dopo aver lottato con coraggio e determinazione contro una brutta malattia, si è spenta ieri a soli 22 anni", scrive l'amministrazione comunale di Silanus guidata dal sindaco Gian Pietro Arca.

"Diana è e sarà un esempio per tutti noi - si legge - perché nonostante le difficoltà e il dolore che ha dovuto affrontare non ha mai perso il suo bel sorriso e la voglia di vivere, così insegnandoci che la vita è un bene preziosissimo da amare e rispettare ogni giorno. Ciao Diana, andandotene porti via un pezzo del nostro cuore. Il tuo paese ti ricorderà sempre con immenso affetto".