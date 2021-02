Fonni. Tutti negativi i circa 400 tamponi effettuati

La sindaca: “C’è tempo ancora tutto domani, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.00 alle 18 per sottoporsi allo screening Sardi e sicuri”

Di: Redazione Sardegna Live

“Sono tutti negativi i circa 400 tamponi fatti oggi a Fonni” ne dà notizia la sindaca Daniela Falconi che ricorda: “C’è tempo ancora tutto domani, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.00 alle 18 per sottoporsi allo screening Sardi e sicuri”, il progetto della Regione, condotto da Ares-Ats, con la collaborazione del professor Andrea Crisanti, microbiologo e ordinario dell'Università degli studi di Padova.

La ‘macchina’ dei test per la rilevazione del virus Sars-cov-2 è stata messa in moto alle 8.30 nelle aree designate all'interno dei 52 Comuni della provincia. I punti allestiti sono almeno uno per Comune, sette per la città di Nuoro.

I test antigenici rapidi saranno ripetuti nel prossimo weekend su tutte le persone risultate negative al virus. In entrambi i turni i soggetti che dovessero risultare positivi saranno immediatamente testati con il tampone molecolare per confermare l'eventuale infezione e consentire il tracciamento dei contatti stretti.